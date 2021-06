BINTEΟ: Έκανε (νέο) ρεκόρ και ισοφάρισε Κλόζε με γκολ στη Γερμανία ο Ρονάλντο!

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Euro κτύπησε και πάλι!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που με τα δύο του γκολ στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία έφτασε τα 11 και ξεπέρασε κατά δύο τον Μισέλ Πλατινί, σκόραρε και κόντρα στη Γερμανία, πιάνοντας την… ντουζίνα.

Mετά από αντεπίθεση στο 15ο λεπτό, ο Σίλβα βρήκε τον Ζότα, ο οποίος έδωσε έτοιμο γκολ στον Κριστιάνο που πλάσαρε στην κενή εστία.

O CR7 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τουλάχιστον τρία γκολ σε τρία διαφορετικά Euro (2012, 2016, 2020) ενώ χάρη στο (πρώτο) γκολ του κόντρα στους Γερμανούς, ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ σε Euro/Moυντιάλ, με συνολικά 19 γκολ!

Δείτε το γκολ:

See this Cristiano Ronaldo run and finish OMG GOATpic.twitter.com/mIogTmVQmE

— Jerry (@CristianoStyle7) June 19, 2021