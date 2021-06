BINTEO: Ισοφάρισε η Γερμανία, απάντησε άμεσα η Ουγγαρία!

Η Γερμανία ισοφάρισε με τον Χάβερτζ στο 66′ σε 1-1 το παιχνίδι με την Ουγγαρία, η οποία, όμως, ενάμισι λεπτό αργότερα πήρε ξανά το προβάδισμα!

Σκόρερ αυτή τη φορά ο Σάφερ, με κεφαλιά μετά από ασίστ του Άνταμ Σάλαϊ (σκόραρε το πρώτο).

Η Ουγγαρία αν κρατήσει τη νίκη προκρίνεται ενώ η Γερμανία, μετά και την ισοφάριση της Πορτογαλιας (2-2 με τη Γαλλία), βρίσκεται στην τελευταία θέση κι αν δεν αλλάξει κάτι αποχαιρετά το Euro!

Δείτε το γκολ της Ουγγαρίας:

The Group of Death is living up to the hype🔥

Hungary goes up 2-1 shortly after Germany tied it😮‍💨#EURO2020 pic.twitter.com/4wJnMUkKdB

— IV Sighters (@IVSighters) June 23, 2021