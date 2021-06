Στο 74’ η Ουαλία βρήκε την απάντηση στο τέρμα της Ελβετίας κι έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Το γκολ ήρθε έπειτα από εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα πήγε στον Μόρερ έξω απ’ την περιοχή, αυτός έκανε τη σέντρα και ο Μουρ με γυριστή κεφαλιά έγραψε το 1-1.

Δείτε το γκολ:

1-1!

WALES ARE BACK IN IT! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/5eAMKZco8t

— ESPN FC (@ESPNFC) June 12, 2021