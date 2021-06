Στο 42′ άνοιξε το σκορ στον αγώνα ανάμεσα στο Βέλγιο και την Πορτογαλία.

Το γκολ ήρθε για τη βελγική ομάδα με πρωταγωνιστή τον Τοργκάν Αζάρ.

Ο Βέλγος με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ:

THE HAMMER OF THORGAN 👊

The dip on this shot 🤯 pic.twitter.com/yuRIKkSCLM

— ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2021