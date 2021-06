BINTEO: Έριξαν δεύτερο με Ιμόμπιλε οι Ιταλοί

Λίγο μετά το αυτογκόλ του Ντεμιράλ η Ιταλία έφτασε στο 2-0 απέναντι στην Τουρκία στην πρεμιέρα του Euro.

Σκόρερ αυτή τη φορά ο Ιμόμπιλε που στο 66′, μετά από σουτ του Σπινατσόλα και απόκρουση του Τσακίρ, πήρε το… ριμπάουντ και διπλασίασε εύκολα τα γκολ των Ιταλών.

Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Ιμόμπιλε με την Ιταλία σε μεγάλη διοργάνωση ενώ για πρώτη φορά σκόραρε σε τρίτη διαδοχική εμφάνιση με την εθνική του ομάδα.

Παράλληλα ο επιθετικός της Λάτσιο έφτασε συνολικά τα 14 γκολ με το εθνόσημο και ισοφάρισε τον Μπαλοτέλι στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ σε ό,τι αφορά τους ενεργούς ποδοσφαιριστές.

Δείτε το 2-0:

ITALY LEAD 2-0! 🇮🇹

Ciro Immobile with his first goal of #EURO2020 💥 pic.twitter.com/osQAfxYBMr

