BINTEO: Έγραψε (ξανά) ιστορία με άλλα δύο ρεκόρ ο Ρονάλντο!

Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Πορτογάλος σταρ άνοιξε το σκορ στο 30ό λεπτό του μεγάλου αγώνα με τη Γαλλία, με εκτέλεση πέναλτι έπειτα από ανατροπή του Ντανίλο από τον Γιορίς.

Και χάρη σε αυτό το γκολ, ο CR7, που ήδη από την πρεμιέρα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Euro, ξεπέρασε πλέον και τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ σε Euro/Moυντιάλ! Ο Ρονάλντο έφτασε τα 20 γκολ στις δύο διοργανώσεις, αφήνοντας τον Γερμανό στα 19.

Παράλληλα, ο Κριστιάνο ισοφάρισε τον Ιρανό Αλί Νταεΐ στα 108 γκολ με το εθνόσημο και χρειάζεται άλλο ένα για να μείνει… μόνος πρώτος!

Δείτε το γκολ του:

Ronaldo hitting it so hard for the haters that call him Penaldo 🤣 #PORFRA

pic.twitter.com/U4iQUzIdhm

