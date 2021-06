Το πρώτο γκολ της Γερμανίας (35′) φάνηκε να σημειώνεται από τον Χάβερτζ όμως σύμφωνα με την UEFA ήταν, τελικά, αυτογκόλ του Ντίας.

Τελικά ο επιθετικός της Τσέλσι… χρίστηκε σκόρερ λίγο αργότερα, καθώς στο 51′ έκανε το 3-1 κόντρα στην Πορτογαλία (ενδιάμεσα προηγήθηκε κι άλλο αυτογκόλ, του Γκερέρο στο 39′).

Δείτε το γκολ του Χάβερτζ:

Havertz with another goal for Germany.

— Prime. (@TrashTalkMVP) June 19, 2021