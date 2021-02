Αυτή είναι η μπάλα του τελικού του Champions League

Η Adidas, σε συνεργασία με την UEFA, παρουσίασαν την μπάλα με την οποία θα αγωνιστούν οι ομάδες στον φετινό τελικό του Champions League στην Αγία Πετρούπολη.

Mία μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί και για τους υπόλοιπους αγώνες τoυ Champions League αυτήν τη σεζόν, ξεκινώντας από την φάση των «16».

Σχεδιασμένη για πρόσφυση και διάρκεια, αυτή η ειδική επετειακή έκδοση ξεχωρίζει με τα εμβληματικά αστέρια που έγραψαν ιστορία τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2022 στην Αγία Πετρούπολη, στο στάδιο Κρεστόβσκι χωρητικότητας 67,800 θεατών.

20 years of history.

Introducing the new official @ChampionsLeague match ball, celebrating 20 years of the iconic starball design.

Available tomorrow from https://t.co/FblJVIGgpI#UCL pic.twitter.com/6iRp0x7Y7f

— adidas Football (@adidasfootball) February 15, 2021