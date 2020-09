Άρσεναλ: Αρπάχτηκαν στην προθέρμανση Ενκετία και Θεμπάγιος – ΒΙΝΤΕΟ

Με κακούς οιωνούς ξεκίνησε η σεζόν 2020/21 για την Άρσεναλ, καθώς οι Ενκετία – Θεμπάγιος αρπάχτηκαν δις στην προθέρμανση του αγώνα των κανονιέρηδων με τη Φούλαμ (VIDEO).

Εντάσεις και… αντιπάθειες υπάρχουν παντού, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε ομάδα. Υπάρχουν, απ’ ότι φαίνεται και στην Άρσεναλ, καθώς ο Έντι Ενκετία κι ο Ντάνι Θεμπάγιος αρπάχτηκαν στην προθέρμανση του αγώνα με τη Φούλαμ και μάλιστα δύο φορές.

Αρχικά ένα δυναμικό μαρκάρισμα του Θεμπάγιος στον Ενκετία προκάλεσε ένα σπρώξιμο, πριν οι δύο ποδοσφαιριστές έρθουν ξανά στα χέρια και αναγκαστεί να αποχωρήσει ο δεύτερος για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Δείτε τι έγινε στο video που ακολουθεί:

Calm down @DaniCeballos46 and @EddieNketiah9 passionate family! ….. we have to keep cool! @Arsenal #FULARS 🙏🏽🔴⚪️ pic.twitter.com/jVI68b4OnV

— Jay Patel (@Jayp6181) September 12, 2020