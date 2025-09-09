Επένδυση αλλά και βάθος

Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή, δηλαδή να εξελίσσει νεαρούς παίκτες με προοπτική να τους πωλήσει, ο Άρης ένταξε στο δυναμικό του, τον Αμπτουλαγιέ Σο. Πρόκειται για 20χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Γουινέα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι και ο οποίος σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μονακό. Το συμβόλαιό του είναι διετούς διάρκειας και είναι μία προσθήκη τόσο για σκοπούς επένδυσης αλλά και για να δώσει βάθος στο ρόστερ.

Ωστόσο δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μιας και όλα δείχνουν πως ο 34χρονος πορτιέρο Βες Φοδέριγχαμ θα ντυθεί στα πράσινα. Επίσης μετά την ατυχία με τον Ρόμπερτ Έργας που στην πρώτη του προπόνηση τραυματίστηκε σοβαρό στο γόνατο, η λογική λέει πως θα γίνει κίνηση και για αριστερό μπακ. Mια άτυχη στιγμή για τον Ουρουγουανό αλλά και την ομάδα που «επένδυσε» πολλά πάνω του.