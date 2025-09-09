Παπαδόπουλος για μεταγραφές Άρη: «Θα είναι μακρά η νύχτα»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έρχονται κι άλλοι ποδοσφαιριστές στον Άρη μέχρι το βράδυ της Τρίτης - Οι δηλώσεις του Ε.Τ της ομάδας, Κώστα Παπαδόπουλου

Διαβάστε όσα είπε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0: 

Για τη μεταγραφή του Φοδέρινγχαμ: «Ένας έμπειρος τερματοφύλακας με πλούσιες παραστάσεις. Έπαιξε στην Premier League, είχε θητεύσει στη Ρέιντζερς. Μαζί με τον Βανά αναμένουμε να αποτελέσουν ένα δυνατό δίδυμο κάτω από το τέρμα. Είναι στην Κύπρο και θα κάνει και προπόνηση σήμερα».

Για περαιτέρω μεταγραφές: «Είναι αρκετές οι διαβουλεύσεις που γίνονται. Προβλέπεται να είναι μια μακρά νύχτα η σημερινή για εμάς και ευελπιστούμε στο τέλος της ημέρας να έχουμε κι άλλα να ανακοινώσουμε».

Για τον Σο: «Μια κίνηση επένδυση, ήρθε από την ελίτ ομάδα της Μονακό. Θεωρήσαμε ότι στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει μεγάλο κεφάλαιο».

Για τον τραυματισμό του Έργκας: «Πολύ άτυχος, επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου. Θα υποβληθεί σε επέμβαση και ευελπιστούμε ότι θα τον έχουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Είναι μέλος της ομάδας, να μείνει δυνατός και θα τον περιμένουμε. Η λογική λέει ότι θα πάμε σε αντικαταστάτη, θα γίνει προσπάθεια αλλά είναι λίγος ο χρόνος».

Για τον Μοντνόρ: «Δεν έχουμε κάτι στα υπόψιν μας ο ποδοσφαιριστής έχει απασχολήσει τον τύπο αρκετές φορές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι επίσημο».

Για τα αγωνιστικά: «Οι διεθνείς, εννιά στο σύνολο θα αρχίσουν να έρχονται από αύριο στις προπονήσεις. Μέχρι την Πέμπτη θα επιστρέψουν όλοι. Αγωνιζόμαστε Δευτέρα και είναι θετικό. Οι Μουσούντα, Νίκολιτς και Σανέ προπονούνται κανονικά. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο είναι ο Γκόλντσον, πιο δύσκολο για Σαρφό».

Για την αναμέτρηση που έρχεται: «Στόχος είναι το τρία στα τρία, ο προπονητής αξιολόγησε τον Ολυμπιακό μια συμπαγής και καλή ομάδα. Πρέπει να παρουσιαστούμε αισθητά βελτιωμένοι και πολύ πιο αποτελεσματικοί για να πάρουμε τη νίκη».

 

