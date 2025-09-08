ΒΙΝΤΕΟ: «Χτύπημα» με προοπτική από Άρη - Το πρώτο μήνυμα του Σο

Μεταγραφική ανακοίνωση από τον Άρη που προχώρησε στην απόκτηση του Αμπτουλαγιέ Σο. Αναλυτικά:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του αμυντικού Αμπτουλαγιέ Σο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 20χρονος (γεννημένος στις 03/04/2005) κεντρικός αμυντικός από τη Γουινέα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι.

Ο Σο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες FC Gobelins. Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μονακό.

Τη σεζόν 2022–23, ο Σο κατέκτησε το Coupe Gambardella, το κύπελλο Κ19 της Γαλλίας, με την ομάδα Κ19 της Μονακό.

Από τη σεζόν 23-24, ο Σο προωθήθηκε στην ομάδα «Ελίτ» (Κ21) της Μονακό, ένα τμήμα για παίκτες έως 21 ετών που έχουν αξιολογηθεί ως ποδοσφαιριστές με σημαντική προοπτική εξέλιξης.

Καλωσορίζουμε τον Αμπτουλαγιέ Σο στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα του ποδοσφαιρική πρόκληση».