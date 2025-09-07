Άλλο ένα σούπερ Deal του Άρη
Δημοσιευτηκε:
Ο Άνταμ Μαρχίεφ με το που ήρθε στον Άρη κατάφερε να κάνει αισθητή τη παρουσία του.
Ένα πολύ δυναμικό χαφ με τρεξίματα, κερδισμένες μπάλες και μονομαχίες. Όλα αυτά για τον Άρη σημαίνουν ένα πράγμα... Πως μπορεί να έρθει πρόταση ή προτάσεις. Έτσι κι έγινε! Ο Μαρχίεφ πωλήθηκε στην Νυρεμβέργη και έγινε η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας». Με πάνω από 2 εκ. ευρώ, μαζί με μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο «Χ», ο Άρης έκανε άλλο ένα σούπερ deal στη νέα εποχή του.