Άλλο ένα σούπερ Deal του Άρη

Ο Άνταμ Μαρχίεφ με το που ήρθε στον Άρη κατάφερε να κάνει αισθητή τη παρουσία του.

Ένα πολύ δυναμικό χαφ με τρεξίματα, κερδισμένες μπάλες και μονομαχίες. Όλα αυτά για τον Άρη σημαίνουν ένα πράγμα... Πως μπορεί να έρθει πρόταση ή προτάσεις. Έτσι κι έγινε! Ο Μαρχίεφ πωλήθηκε στην Νυρεμβέργη και έγινε η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας». Με πάνω από 2 εκ. ευρώ, μαζί με μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο «Χ», ο Άρης έκανε άλλο ένα σούπερ deal στη νέα εποχή του.

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

