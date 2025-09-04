Παπαδόπουλος: «Υψηλή πρόταση για Μαρχίεφ – Έρχονται κι άλλες κινήσεις»

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του Άρη Λεμεσού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε στον Supersport 104 και τοποθετήθηκε για την πορεία των μεταγραφών, την πώληση του Μαρχίεφ και την επόμενη μέρα στην «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του:

Για τον Έργας: «Αριστεροπόδαρος ακραίος μπακ, ήρθε να πλαισιώσει τον Άντερσον Κορέια. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε πήραμε δύο παίκτες. Θα είναι αρκετά έντονη η δραστηριότητα στα μεταγραφικά της ομάδας. Η πραγματικότητα είναι πως στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο κάναμε πολύ περισσότερες προσθαφαιρέσεις απ’ ότι συνήθως και θεωρώ πως δεν έχουμε κλείσει, θα γίνουν κι άλλες».

Για την απόκτηση πολλών νεαρών παικτών: «Δεν είναι κατ’ ανάγκη νεαροί οι παίκτες. Ο Μπαλόγκουν είναι πολύ έμπειρος. Ο Έργας που ανακοινώσαμε σήμερα είναι 27. Ο Μαρχίεφ είναι 23. Έπαιξε μόνο 19 παιχνίδια, έξι μήνες, αλλά πραγματικά είναι ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα και για αυτό πωλήθηκε με τιμή υψηλή για τα κυπριακά δεδομένα και από τη στιγμή που ήταν υψηλή η πρόταση παραχωρήθηκε. Άμα ικανοποιηθεί η ομάδα οικονομικά, όλοι οι παίκτες είναι διαπραγματεύσιμοι. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, πάρα πολύ θετικό άτομο και πρόσχαρος, όλοι τον αγάπησαν στην ομάδα».

Το μήνυμα στους φιλάθλους: «Είναι λογικό οι φίλοι της ομάδας να στεναχωριούνται, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι επαγγελματικό και από τη στιγμή που έρχονται προτάσεις προς όφελος της ομάδας, αυτό συμβαίνει. Πάμε για άλλα και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Νυρεμβέργη στη Γερμανία. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο.

Αυτές οι μέρες που απομένουν θα υπάρχει αρκετή δραστηριότητα. Αυτό που θα πω είναι πως εάν όλοι βλέπουν και έχουν άποψη για το ρόστερ, ξέρουν πως θα κινηθούν. Ο Νίκολιτς προπονείται κανονικά και εννοείται είναι καλός παίκτης και μπορεί να ανταποκριθεί στο χώρο του κέντρου. Ο Μαρχίεφ είναι η δεύτερη πιο ακριβή πώληση μετά τον Μπαμπίκα».