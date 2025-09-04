Και με τη βούλα στον Άρη ο Ρόμπερτ Έργας

Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ρόμπερτ Έργας, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνας με τον Ουρουγουανό μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Αναλυτικά:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον Ουρουγουανό αμυντικό Ρόμπερτ Έργας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ρόμπερτ Ίσμαελ Έργας Μορένο, είναι 27 ετών (γεννημένος στις 15 Ιανουαρίου 1998) και αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη μεξικανική UNAM Pumas, καταγράφοντας 76 συμμετοχές με 2 γκολ και 9 ασίστ.

Προερχόμενος από τις ακαδημίες της Defensor Sporting Club στην Ουρουγουάη, ο Έργας έφτασε μέχρι την ανδρική ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Boston River (Ουρουγουάη), στην Albacete (Ισπανία, Segunda División) και έπειτα επέστρεψε στη χώρα του για λογαριασμό της Rentistas, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Απερτούρα. Ακολούθως μετακινήθηκε ως δανεικός στην Olimpia Asunción (Παραγουάη), πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κλαουσούρα. Το 2022 αγωνίστηκε για έναν χρόνο στην Cerro Largo (Ουρουγουάη), πριν συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό και την Pumas.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Έργας έχει φορέσει τη φανέλα της Ουρουγουάης με τις ομάδες Κ17 και Κ20.

Η οικογένεια του Άρη Λεμεσού καλωσορίζει τον Ρόμπερτ Έργας και του εύχεται κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».