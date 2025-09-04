ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και με τη βούλα στον Άρη ο Ρόμπερτ Έργας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Και με τη βούλα στον Άρη ο Ρόμπερτ Έργας

Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ρόμπερτ Έργας, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνας με τον Ουρουγουανό μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Αναλυτικά:

«Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον Ουρουγουανό αμυντικό Ρόμπερτ Έργας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ρόμπερτ Ίσμαελ Έργας Μορένο, είναι 27 ετών (γεννημένος στις 15 Ιανουαρίου 1998) και αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη μεξικανική UNAM Pumas, καταγράφοντας 76 συμμετοχές με 2 γκολ και 9 ασίστ.

Προερχόμενος από τις ακαδημίες της Defensor Sporting Club στην Ουρουγουάη, ο Έργας έφτασε μέχρι την ανδρική ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Boston River (Ουρουγουάη), στην Albacete (Ισπανία, Segunda División) και έπειτα επέστρεψε στη χώρα του για λογαριασμό της Rentistas, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Απερτούρα. Ακολούθως μετακινήθηκε ως δανεικός στην Olimpia Asunción (Παραγουάη), πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κλαουσούρα. Το 2022 αγωνίστηκε για έναν χρόνο στην Cerro Largo (Ουρουγουάη), πριν συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό και την Pumas.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Έργας έχει φορέσει τη φανέλα της Ουρουγουάης με τις ομάδες Κ17 και Κ20.

Η οικογένεια του Άρη Λεμεσού καλωσορίζει τον Ρόμπερτ Έργας και του εύχεται κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».

Κατηγορίες

ΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Είτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας - Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο τα κλειδιά για τον επόμενο κόουτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη