Είπε «αντίο» σε ακόμη έναν πρωταθλητή

Ακόμη ένας παίκτης που έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Άρη, αφού πανηγύρισε το πρωτάθλημα της περιόδου 2022-23, δεν θα είναι πλέον… «ταξίαρχος». Ο λόγος για τον Καζού, ο οποίος μετά από τέσσερα χρόνια αποχωρεί έχοντας καταγράψει 105 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 20 ασίστ. Το διαζύγιο ήρθε κοινή συναινέσει.

Έτσι, γίνεται ο πέμπτος παίκτης που αποχώρησε από το ρόστερ που δεν ήταν στα πλάνα να συμβεί αυτό, αφού ήταν σημαντικές μονάδες, μετά τους Μποάκι, Μπένγκτσον, Στρούτσκι και Μαρκίεφ, για τους οποίους πάντως ο Άρης έβαλε ρευστό στα ταμεία του.

Είναι αντιληπτό πως μέχρι την Τρίτη που ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος θα γίνουν κινήσεις ώστε να καλυφθούν τα κενά. Οι πληροφορίες λένε πως ο 27χρονος Ουρουγουανός Ρόμπερτ Έργας θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ «εμβολιασμός» θα γίνει επίσης και στην εστία, με τον 34χρονο Άγγλο Γουές Φοδέριγχαμ να είναι ψηλά στη λίστα.

Θεωρείται δεδομένο πως θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης και στο κέντρο.