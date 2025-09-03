Ανακοίνωσε Οφσιάνικοφ ο Άρης!

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου επιθετικού Ντένις Οφσιάνικοφ από τη ML Vitebsk.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής (γεννημένος την 1η Μαρτίου 2007) υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και θα αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας μας μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Οφσιάνικοφ έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Δυναμό Μπρεστ και στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Λευκορωσίας. Το 2024 αγωνίστηκε με την ABFF U17 στο πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη ML Vitebsk.

Με τη φανέλα της πρωτοπόρου της Λευκορωσικής Premier League κατέγραψε στην τρέχουσα σεζόν 10 συμμετοχές σε 19 αγωνιστικές, σημειώνοντας 2 γκολ και 1 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο νεαρός επιθετικός έχει εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στις εθνικές ομάδες Κ16, Κ17 και Κ19, μετρώντας ήδη 8 συμμετοχές και 2 γκολ με την Κ19 από τον Ιούλιο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον Ντένις Οφσιάνικοφ στην οικογένεια του Άρη Λεμεσού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με τη πράσινη φανέλα!