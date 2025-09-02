Οι πωλήσεις φέρνουν νέο «αίμα»

Ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι στον Άρη όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, το οποίο είχε και μπόλικες πωλήσεις. Οι πράσινοι της Λεμεσού έβαλαν στην... τσέπη ρευστό από τις μεταγραφές των Κάρολ Στρούτσκι, Λέο Μπένγκτσον και Έρικ Μποάκι. Ωστόσο οι νέες πωλήσεις, που βρίσκονται στα σκαριά, είναι λογικό να φέρουν νέο «αίμα».

Συγκεκριμένα, χθες ο Άρης ανακοίνωσε τη μετακίνηση του Άνταμ Μαρχίεφ στη Νυρεμβέργη και έτσι ο Φινλανδός μέσος με ρωσική καταγωγή είπε αντίο μετά από περίπου ένα εξάμηνο. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα για τον Άλεξ Σαρφό.

Δύο παίκτες πάντως που παίζουν στο κέντρο και η ομάδα προγραμματισμού θα πρέπει να πιεστεί ώστε να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται. Να σημειωθεί πως αποτέλεσε παρελθόν ο Καζού.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, το δύο στα δύο προκαλεί ευφορία και πίστη ενόψει της συνέχειας. Στα αρνητικά ο τραυματισμός του Γκόλντσον που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.