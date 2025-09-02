ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι πωλήσεις φέρνουν νέο «αίμα»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι πωλήσεις φέρνουν νέο «αίμα»

Μπόλικες προσθαφαιρέσεις στον Άρη

Ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι στον Άρη όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, το οποίο είχε και μπόλικες πωλήσεις. Οι πράσινοι της Λεμεσού έβαλαν στην... τσέπη ρευστό από τις μεταγραφές των Κάρολ Στρούτσκι, Λέο Μπένγκτσον και Έρικ Μποάκι. Ωστόσο οι νέες πωλήσεις, που βρίσκονται στα σκαριά, είναι λογικό να φέρουν νέο «αίμα».

Συγκεκριμένα, χθες ο Άρης ανακοίνωσε τη μετακίνηση του Άνταμ Μαρχίεφ στη Νυρεμβέργη και έτσι ο Φινλανδός μέσος με ρωσική καταγωγή είπε αντίο μετά από περίπου ένα εξάμηνο. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα για τον Άλεξ Σαρφό.

Δύο παίκτες πάντως που παίζουν στο κέντρο και η ομάδα προγραμματισμού θα πρέπει να πιεστεί ώστε να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται. Να σημειωθεί πως αποτέλεσε παρελθόν ο Καζού.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, το δύο στα δύο προκαλεί ευφορία και πίστη ενόψει της συνέχειας. Στα αρνητικά ο τραυματισμός του Γκόλντσον που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Κατηγορίες

ΑΡΗΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπό το βλέμμα... Ηλία Χαράλαμπους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το νούμερο που επέλεξε ο Ποντένσε

Ελλάδα

|

Category image

Οι πωλήσεις φέρνουν νέο «αίμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τεν Χαγκ: «Με αιφνιδίασε η απόφαση της Λεβερκούζεν – Δεν υπήρξε εμπιστοσύνη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος το Eurobasket για τον Γιοκουμπάιτις - Τουλάχιστον έξι μήνες εκτός δράσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Επιστρέφει στη Βραζιλία για χάρη της Γκρέμιο ο Γουίλιαν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λίβερπουλ έσπαγε τον... έναν κουμπαρά πίσω απ' τον άλλον για να φτάσει στο απόλυτο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα 10 ευρωπαϊκά γκολ του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε φιλικό η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ομόνοια: «Απαιτούμε ξένους διαιτητές»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ελλάδα: Οριστικά χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στη Βοσνία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έκανε κουμάντο με υπογραφή Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο για Βοσνία, εκτός ο Λαρεντζάκης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός έντυσε… λιοντάρι τον Ποντένσε!

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στην Ελλάδα για Χιμένεθ!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη