Παπαδόπουλος: «Έρχονται προσθαφαιρέσεις...»

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου του Άρη, Κώστα Παπαδόπουλο.

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου του Άρη, Κώστα Παπαδόπουλο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95.0 αποκαλύπτοντας τα σχέδια για αλλαγές στο ρόστερ και τις τρέχουσες μεταγραφικές εξελίξεις. Αναλυτικά:

Για τα ονόματα ποδοσφαιριστών που γράφεται ότι αποχωρούν: «Σε ένα γενικότερο πλαίσιο θα απαντήσω. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Απ’ εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αφού ότι τελειώνει θα ανακοινώνεται. Η πολιτική της ομάδας είναι γνωστή. Κάθε ποδοσφαιριστής είναι διαθέσιμος εφόσον ικανοποιηθούμε οικονομικά».

Αναφορά έκανε και για τον Σαρφό: «Υπήρξε ενδιαφέρον για τον Σαρφό από την Τρουά αλλά δεν έχουμε κάτι για τον συγκεκριμένο παίκτη».

Για το ενδεχόμενο νέων μεταγραφών:  «Θα είναι ένας πολύ δραστήριος Σεπτέμβρης, υπάρχουν προχωρημένες περιπτώσεις αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν».

 

Διαβαστε ακομη