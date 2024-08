ΒΙΝΤΕΟ: Η νέα εντός έδρας στολή του Άρη

Την εντός έδρας στολή του για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Άρης με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, λίγο πριν από το σπουδαίο φιλικό με τον Ολυμπιακό Πειραιώς (20:30).

Όπως ενημερώνει η ομάδα της Λεμεσού, οι φίλοι της μπορούν να προμηθευτούν τη νέα στολή σήμερα, πριν από το ματς με τους ερυθρολεύκους.

Δείτε το βίντεο του Άρη:

Aris x adidas — 2024

Aris is your future 💚

You can purchase our new home jersey today, before the game against Olympiacos! pic.twitter.com/hMd6kjJ2K5