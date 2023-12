«Κλείδωσε» θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Μαγιαμπέλα

Σφραγίστηκε η παρουσία του Μιχλάλι Μαγιαμπέλα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και η... απουσία του από τις υποχρεώσεις του Άρη τις επόμενες βδομάδες.

Όπως αναμενόταν, ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ της ομάδας της Λεμεσού βρίσκεται στην τελική κλήση του ομοσπονδιακού του προπονητή, Ούγκο Μπρος, για τη διοργάνωση η οποία θα διεξαχθεί στην Ακτή Ελεφαντοστού (13/1 - 11/2).

Πρόκειται για τον δεύτερο παίχτη του Άρη που παίρνει κλήση μετά τον Στιβ Γιαγκό (Μπουρκίνα Φάσο) ενώ εκκρεμεί ο Μαμαντού Σανέ ο οποίος βρίσκεται στην προεπιλογή της Σενεγάλης, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα βρίσκεται στην τελική κλήση.

Σημειώνεται πως η Νότιος Αφρική βρίσκεται στον 5ο όμιλο θα παίξει με Μάλι (16/1), Ναμίμπια (21/1) και Τυνησία (24/1)

The final squad as announced by Coach Hugo Broos earlier today, to compete at #AFCON2023 in Côte d’Ivoire. Congratulations and good luck Bafana Bafana!!! #BafanaPride pic.twitter.com/u9cNoZ98dA