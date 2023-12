Ξεκίνησε τις μεταγραφές Ιανουαρίου ο Άρης

Έκανε αρχή στις μεταγραφές Ιανουαρίου ο Άρης. Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Μίλος Μάτισικ, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Πρόκειται για τον νεαρό Πολωνό το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τον Άρη μέσω δημοσιευμάτων στην Πολωνία, με τους ανθρώπους της ομάδας να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και με τους Λεμεσιανούς να επισημοποιούν σήμερα το ντιλ.

Ο 19χρονος Μάτισικ, ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και θα εγγραφεί στον Κατάλογο Β', έπαιζε μέχρι τώρα στη Γιαγκελόνια έχοντας καταγράψει 40 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

H ανακοίνωση του Άρη:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Πολωνού κεντρικού αμυντικού Μίλος Μάτισικ από την Γιαγκελόνια! Ο 19χρονος (26/04/2004) Μάτισικ που έχει ύψος 1.90εκ. υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 χρόνων που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το τέλος του 2028.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μάτισικ μέτρησε ήδη 40 συμμετοχές σε επίσημα παιχνίδια με την ομάδα του, έχοντας καταγράψει 1 γκολ και 2 ασίστ.

Ο νεαρός αμυντικός ήταν διεθνής με τις Κ18 και Κ19 της Πολωνίας, ενώ από τον Σεπτέμβριο είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21 της χώρας του, έχοντας 2 συμμετοχές και 1 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Μίλος Μάτισικ στον Άρη και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα μας!

⚡️ARIS Limassol FC is pleased to announce the signing of Miłosz Matysik 🇵🇱

Milosz has signed 5-year contract. The young defender has been an active international with Poland U21 since September 2023, making 2 appearances and scoring 1 goal.

Witamy w rodzinie Arisu 💚🤍…