Τρία γκολ στο ημίχρονο από τον εξαιρετικό Άρη - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άρης μπήκε ορεξάτος και είχε πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο μέρος, αναγκάζοντας του Λευκορώσους να κλειστούν στο δικό τους μισό. Στο 15ο λεπτό η πίεση του Άρη απέδωσε καρπούς, όταν ο Μπαμπίκα μπήκε στην περιοχή, έγινε ανατροπή και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πεναλτι. Ο Γιάνικ Γκομίς ανέλαβε την εκτέλεση και έδωσε προβάδισμα στην Ελαφρά Ταξιαρχία από τα έντεκα βήματα (17’)με το πρώτο ιστορικό γκολ της ομάδας στο Champions League.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές τους Σπιλέφσκι, που έφτασαν κοντά σε δεύτερο τέρμα με Μπαμπίκα και Μπένγκτσον, οι οποίοι αστόχησαν. Η ΜΠΑΤΕ άρχισε να κερδίζει μέτρα, με τον Άρη να της… κόβει τον αέρα με το γκολ του Μπένγκτσον. Ο Σουηδός δέχτηκε τη μπάλα από τον Καζού μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό πλασέ και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 32’.

📹 Aris Limassol 2-0 BATE Borisov Caju laid the ball off to Leo Bengtsson, who shot from close range into the left side of the goal, leaving the goalkeeper helpless. pic.twitter.com/MNncqoqtYC

Λίγα λεπτά αργότερα ο Γκομίς μετά από υπερπροσπάθεια κράτησε τη μπάλα στη περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Μπανέ πέτυχε το αυτογκόλ με το οποίο ο Άρης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 (39’).

📹 Aris Limassol 3-0 BATE Borisov



An unfortunate own goal is conceded by Sidi Bane (BATE), who attempted to block the ball after a cross, but instead he sends it into the middle of his own goal and behind the goalkeeper.pic.twitter.com/uqLiG8rUwJ