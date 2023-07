BINTEO: Τα τρία γκολ του Άρη

Τα γκολ από τη νίκη του με 3-0 επί της αυστριακής Άουντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του, που διεξήχθη στη Γιούρμαλα της Λετονίας, παρουσιάζει ο Άρης.

Το σκορ άνοιξε ο 19χρονος Δημητρίου στο 16' μετά από κάθετη του Γκομίς, με τον νεαρό αριστερό μπακ να δοκιμάζεται από τον Αλεξέι Σπιλέφσκι στη θέση του δεξιού εξτρέμ. Ο Σπόλιαριτς στο 78' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ουρόσεβιτς έβαλε το δεύτερο γκολ των πρωταθλητών και δύο λεπτά αργότερα, με σουτ του Μπένγκτσον (μετά από σουτ του Γιαντάλ που κόντραρε) διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

Δείτε τα τρία γκολ του Άρη στο πιο κάτω βίντεο:

⚽️ The first goal of ARIS Limassol FC at this preseason is scored by Andreas Demetriou 🔥



