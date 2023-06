Μέχρι και ο γκουρού των μεταγραφών γράφει για Πηλέα: «Πάει σε top πρωτάθλημα»

Η ονειρική σεζόν που έκανε ο Κώστας Πηλέας με τον Άρη έφερε τον Κύπριο αριστερό μπακ για τα καλά στο προσκήνιο με αποτέλεσμα να προκύπτουν τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα σε σχέση με το μέλλον του.

Πέραν των διάφορων ρεπορτάζ σε διάφορα ΜΜΕ του εξωτερικού, μάλιστα, με τον 24χρονο ασχολείται ακόμη κι ο άνθρωπος που θεωρείται ο μεγαλύτερος... γκουρού των μεταγραφών στην Ευρώπη, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ γράφει σε ανάρτησή του για τον Πηλέα, σημειώνοντας ότι αναμένεται να πάρει μεταγραφή σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα.

«Ο πρώην παίκτης των ακαδημιών της Άρσεναλ και τώρα αριστερός μπακ του Άρη Λεμεσού αναμένεται να πάρει μεταγραφή σε κορυφαίο πρωτάθλημα καθώς ομάδες στην Ευρώπη τον παρακολουθούν. Ο Άρης κέρδισε το πρωτάθλημα και ο Πηλέας ήταν στην ομάδα της χρονιάς, τώρα ετοιμάζεται για μεταγραφή» αναφέρει ο Ρομάνο.

Former Arsenal academy product and now Aris Limassol LB Kostas Pileas is expected to get his move to top league as clubs in Europe are monitoring him. 🇨🇾



Aris Limassol won the league and Pileas was in team of the year, now set for the move. pic.twitter.com/YNiSWCMyCo