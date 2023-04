Αυτή είναι η... αποκάλυψη του Άρη! - ΒΙΝΕΟ

O Άρης γύρο στο μεσημέρι της Τρίτης (18/04) είχε προαναγγείλει «μεγάλα νέα...». Και λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, ήρθε και η... αποκάλυψη. Πρόκειται για τη μασκότι της ομάδας.

Και σημειώνει με μύνημα: «Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στον Άρη, τη μασκότ στην οικογένειά μας. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με τον σύλλογό μας και ανυπομονούμε να τον δούμε στο επερχόμενο παιχνίδι».

🟢 𝗔𝗥𝗜𝗦, 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗢𝗧 💥

⚡️ARIS Limassol FC announces the signing of Aris, The Mascot 💥

We’d like to welcome Aris, The Mascot in our family We wish him all the best with our club and cannot wait to see him in the upcoming game 🙌#WelcomeArisMascot pic.twitter.com/T1cKQw080p