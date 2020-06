Αποθεωτικός απολογισμός του Κύπριου προέδρου της Super League – «Πολύ ψηλά ο πήχης για τον επόμενο»

Ο Μηνάς Λυσάνδρου παραδίδει την προεδρία της Super League και σε άρθρο ελλαδικής ιστοσελίδας όπου γίνεται ο απολογισμός της θητείας του… αποθεώνεται!

Ο συνάδελφος Άρης Ασβεστάς γράφει στο sport-fm.gr τα καλύτερα για τον συμπατριώτη μας παράγοντα της ΑΕΚ Αθηνών, τονίζοντας ανάμεσα σε πολλά άλλα πως θα έπρεπε να του παραδοθούν τα κλειδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και ότι έθεσε αρκετά ψηλά τον πήχη για τον επόμενο πρόεδρο.

Κάποιοι το ονομάζουν ως «περίοδο προεδρίας της ΑΕΚ» στη Super League, όμως η θητεία του Μηνά Λυσάνδρου στην ηγεσία του συνεταιρισμού μόνο προεδρία της ΑΕΚ δεν ήταν!

Ήταν αυτό ακριβώς που θα έπρεπε να αποτελεί κάθε πρόεδρος της λίγκας: Πρόεδρος όλων των ΠΑΕ!

Αυτό υπηρέτησε ο Μηνάς Λυσάνδρου. Και όση προσπάθεια κι αν γίνεται το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένα κέντρα, ώστε να σπιλωθεί η θητεία του με συκοφαντίες, ψέματα και ανακρίβειες, πέφτει πανηγυρικά στο κενό, τουλάχιστον για εμάς που παρακολουθούμε στενά τα δρώμενα και ξέρουμε τι είναι ο καθένας.

«Αγιογραφίες» σε αυτή τη στήλη δεν θα διαβάσετε ποτέ, αλλά όταν πρέπει να πεις μια καλή κουβέντα, οφείλεις να την πεις. Κι αν χαρακτηριστεί «αγιογραφία», δεν πειράζει: Θα την πουν έτσι εκείνοι που εξοργίζονται όταν βλέπουν πως υπάρχουν ακόμα ηθικά στοιχεία στο ποδόσφαιρο. Διότι διαπιστώνουν ότι δεν είναι όλοι σαν τα μούτρα τους και δίνουν λυσσαλέο αγώνα να τους κάνουν σαν τα μούτρα τους!

Και στο κάτω-κάτω, άλλοι κάνουν «αγιογραφίες» σε γκάνγκστερ που κατηγορούνται για τον μισό ποινικό κώδικα! Μια «αγιογραφία» στον Λυσάνδρου θα μας πειράξει;

Κατά την άποψή μου (την οποία και καταθέτω τώρα, μετά τη λήξη της θητείας του, ενώ θα μπορούσα να το κάνω και στην αρχή της), στον Μηνά Λυσάνδρου θα έπρεπε να παραδοθούν τα κλειδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εν λευκώ! Και για το ήθος και για τις ικανότητές του.

Το ξέρει και η FIFA αυτό, το ξέρει και η UEFA. Όλοι το ξέρουν. Το ξέρουν ακόμα και εκείνοι που δεν το λένε. Όσοι δεν το λένε, είναι από φόβο, μην δυσαρεστήσουν εκείνους που παθαίνουν αναφυλαξία με έννοιες όπως αρχές και αξίες…

Αν το ελληνικό ποδόσφαιρο από μόνο του θελήσει να πάει ποτέ μπροστά, ίσως δώσουν στον Λυσάνδρου τα κλειδιά…

Προς το παρόν η θητεία του στη προεδρία της Super League που ξεκίνησε στις 16 Απριλίου 2019, ολοκληρώθηκε, και από σήμερα ο συνεταιρισμός θα έχει νέο πρόεδρο.

Σε αυτούς τους 14 μήνες, ο Μηνάς Λυσάνδρου εργάστηκε φουλ τάιμ στη λίγκα, παρά το γεγονός ότι είχε και ένα σωρό υποχρεώσεις με την ΑΕΚ. Τον… βόλεψε βέβαια το ότι τα δύο γραφεία του ήταν κοντά! Οφείλει να το παραδεχτεί…

Ήταν στη λίγκα ως την τελευταία ημέρα και δεν υπήρξε στιγμή αδιάφορος επειδή έληγε η θητεία του. Εργάστηκε με ήθος και σοβαρότητα, πάντα πιστός στις αρχές του. Όποιος τον γνώριζε από πριν, μπορεί αυτό να το επιβεβαιώσει.

Διαχειρίστηκε τεράστιες δυσκολίες:

-Η κρίση με την ΕΡΤ πέρσι το καλοκαίρι, όταν μέχρι την παραμονή της έναρξης του πρωταθλήματος το θέμα ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Το πρωτάθλημα όμως ξεκίνησε και εξελίχθηκε κανονικά.

-Η ακραία πόλωση και η σφοδρή σύγκρουση ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Διαχειρίστηκε τόσο τις αντιπαραθέσεις στις συνεδριάσεις της λίγκας, όσο και τους μεταξύ τους αγώνες, που έμοιαζαν με ωρολογιακή βόμβα οργανωτικά.

-Η μεγάλη κρίση με τους διαιτητές τον περασμένο Γενάρη, λόγω των μηνύσεων και των επιθέσεων που δέχονταν, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε αποχή από τα καθήκοντά τους. Τελικά η αποχή αποφεύχθηκε και το πρωτάθλημα συνεχίστηκε κανονικά.

-Η κρίση της πανδημίας, την οποία διαχειρίστηκε με σοβαρότητα και με απόλυτη επιτυχία, μιας και το πρωτάθλημα συνεχίστηκε και μάλιστα με ομόφωνες αποφάσεις, παρά τις φωνές που υπήρξαν αρχικά για οριστική διακοπή.

Είχε συγκεκριμένη και αμετακίνητη στρατηγική:

-Για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία της, η Super League είχε απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο στο θεσμικό χάρτη του ποδοσφαίρου. Απέκτησε υπόσταση και φωνή και έγινε ο ισχυρότερος θεσμικός παίκτης και συνομιλητής, πιο σημαντικός από την ΕΠΟ σε πολλά θέματα.

-Στην κρίση του κορωνοϊού, η Super League επανέφερε το ποδόσφαιρο ξανά στα γήπεδα, με επαγγελματισμό και ασφάλεια, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Ήταν έτοιμη σε κάθε απαίτηση της υγειονομικής επιτροπής και των κρατικών αρχών, όπως τη σύνταξη πρωτοκόλλων προς έγκριση, την εκτέλεση οδηγιών κλπ.

-Είχε αυστηρή πολιτική ίσων αποστάσεων προς όλες τις ΠΑΕ και αυτό καμία ομάδα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.

Ακόμα:

-Διοργάνωσε ένα πρωτάθλημα που αναδείχτηκε 3ο σε εισιτήρια σε όλη την ιστορία της Super League και αν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ διεξάγονταν με την παρουσία κόσμου, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έσπαγε κάθε ρεκόρ.

-Διοργάνωσε μακράν το πιο εμπορικό πρωτάθλημα και σίγουρα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά (και ας άνοιξε η διαφορά στο τέλος λόγω της αφαίρεσης βαθμών στον ΠΑΟΚ), εφαρμόζοντας το νέο (και ιδανικό για πολλούς) format των 14 ομάδων, με την διεξαγωγή πλέι οφ που για πρώτη φορά θα έβγαζαν πρωταθλητή.

-Είχε σταθερή και αμετακίνητη θέση κατά της εκ νέου αναδιάρθρωσης και επιστροφής σε προηγούμενα αποτυχημένα μοντέλα με αύξηση ομάδων. Πράγμα που πολλοί θα ήθελαν και που παρακαλάνε να φύγει ο Λυσάνδρου μήπως και προχωρήσουν τα σχέδιά τους!

Στα χορηγικά και εμπορικά:

-Χορηγική σχέση και συνεργασία με Interwetten, Ευρωπαϊκή Πίστη, Nivea Men, Molten, Intersport, Pobuca, LG, Κωτσόβολο και Panasonic.

-Συμφωνία επέκτασης της χορηγίας με την Interwetten για 6.000.000 ευρώ για 3 χρόνια (2020-2023). Που σημειωτέον, είναι η πρώτη μεγάλη χορηγία της λίγκας από ιδρύσεώς της ως αποτέλεσμα εμπορικής συμφωνίας βάσει της εικόνας και της δράσης της στην ευρύτερη αγορά, αφού στο παρελθόν, όσες φορές είχε μεγάλο χορηγό (που δεν είχε πάντα), αυτός ήταν, είτε ο κρατικός ΟΠΑΠ, είτε εταιρεία συμφερόντων ιδιοκτήτη ΠΑΕ (Σουρωτή/Μακεδονία Παλλάς).

-Κεντρική διαχείριση προβολής χορηγών στις πινακίδες led και στις σταθερές πινακίδες των 10 (από τις 14) ομάδων. Η Super League διαφήμιζε στα γήπεδα των ομάδων 9 συγκεκριμένες εταιρείες.

-Κεντρικός μηχανισμός επιθεώρησης και ελέγχου των αγωνιστικών χώρων των γηπέδων από ανεξάρτητη ελβετική εταιρεία, που οδήγησε ακόμη και στο κλείσιμο εγκαταστάσεων για να γίνουν βελτιωτικά έργα (ΟΑΚΑ, AEL FC Arena). Σήμερα, σχεδόν όλα τα τερέν είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.

-Επίσης, επί θητείας Λυσάνδρου μειώθηκε εκ νέου ο συντελεστής φορολόγηση συμβολαίων στο 22%.

Και τα αυτονόητα που στην Super League… δεν ήταν ποτέ αυτονόητα:

-Ανακοινώθηκε το καλεντάρι όλης της χρονιάς από τον Ιούνιο.

-Αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα (www.slgr.gr)

-Δημιουργήθηκε νέο mobile application

-Νέο ειδικό mobile application για το ηλεκτρονικό παιχνίδι Fantasy League (Real Manager)

-Live μετάδοση με παραγωγή της Super League στο κανάλι της στο YouTube, αγώνων των πρωταθλημάτων υποδομής (Κ19, Κ17).

-Δημιουργία ψηφιακού περιοδικού slgr panorama που αναρτάται στην ιστοσελίδα μετά από κάθε αγωνιστική των play-off/play-out.

-Επένδυση στα social media (Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn) με διαγωνισμούς και καθημερινές αναρτήσεις διαφόρων θεμάτων και βίντεο.

-Διαγωνισμοί Best Goal αγωνιστικής, Player of the Month, Player of the Club κλπ (παλαιότερα οι εν λόγω διαγωνισμοί δεν ήταν της Super League, αλλά του τηλεοπτικού καναλιού που μετέδιδε το πρωτάθλημα).

-Project «60 χρόνια Α’ Εθνική» (1959-2019), με καθημερινές δράσεις και αποκορύφωμα την πολυτελή έκδοση συλλεκτικού λευκώματος με την 60χρονη ιστορία της Α’ Εθνικής.

-Εκστρατείες για κοινωνικά θέματα όπως: οδική ασφάλεια, θεραπεία παιδικού καρκίνου, ρατσισμός, χαμένα παιδιά κλπ.

Αυτά συνοπτικά, ωστόσο για την θητεία Λυσάνδρου στη λίγκα, οι καταλληλότεροι να μιλήσουν είναι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, οι υπάλληλοι και το προσωπικό του συνεταιρισμού, οι θεσμικοί συνομιλητές του. Τα ίδια ακριβώς θα σας πουν, πάω και στοίχημα…

Ο πήχης για τον επόμενο είναι ήδη αρκετά ψηλά…