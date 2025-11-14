ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Θεοφάνη Αρέστη

Ο Απόλλωνας προχώρησε στην υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον νεαρό ποδοσφαιριστή Θεοφάνη Αρέστη.

Όπως ανακοίνωσαν οι κυανόλευκοι, ο 15χρονος (γεννημένος στις 29/04/2009) υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με την ομάδα μέχρι τον Μάιο του 2028.

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη σύναψη επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Θεοφάνη Αρέστη (29/04/2009) μέχρι τον Μάιο του 2028.

Ο Θεοφάνης Αρέστη αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές με την ομάδα Κ17 και μια με την ομάδα Κ19 ενώ πρόσφατα συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 καταφέρνοντας να προκριθεί στη Β’ φάση της διοργάνωσης καταγράφοντας τρεις ανέπαφες εστίες!

Ευχόμαστε στον νεαρό ποδοσφαιριστή ότι καλύτερο στην καριέρα του και με σκληρή δουλειά να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα του Απόλλωνα.

