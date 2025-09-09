BΙΝΤΕΟ: Και με τη... βούλα στον Απόλλωνα ο Καρεάσο!

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρσελίνο Καρεάσο, με την ομάδα της Λεμεσού να ενημερώνει πρώτα τον κόσμο της μέσω SMS για τη συμφωνία με τον 25χρονο Κολομβιανό μέσο.

Ο Καρεάσο αποτελούσε γνωστή μεταγραφική στόχευση εδώ και μέρες και πλέον είναι επίσημα το νέο απόκτημα των «κυανόλευκων».

Το μήνυμα που πήραν οι φίλοι της ομάδας: «O MAPΣEΛINO KAPPEAΣO ΣTON AΠOΛΛΩNA! OΛEΣ OI ΛEΠTOMEPEIEΣ ΣYNTOMA ΣTHN IΣTOΣEΛIΔA KAI TA social media».

Το επίσημο ανακοινωθέν:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή Marcelino Carreazo Betín, μέχρι τον Μάιο του 2027.

Ο Carreazo γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Κολομβία με την Once Caldas, όπου αγωνίστηκε σε 140 αγώνες και πέτυχε 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη για την CSKA Σόφιας, στην οποία αγωνίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια, καταγράφοντας 97 συμμετοχές και 11 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Marcelino Carreazo στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!».