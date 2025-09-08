«Προθερμαίνεται» ο Μάρκοβιτς

Έναν ανανεωμένο Απόλλωνα περιμένουν να δουν οι φίλοι της ομάδας στον σαββατιάτικο αγώνα με την Πάφος FC στο Στέλιος Κυριακίδης (20:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει την ευκαιρία στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος να δουλέψει στις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στις δύο πρώτες αγωνιστικές απέναντι σε Άρη και Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. με στόχο η ομάδα του να παρουσιάσει ένα νέο πρόσωπο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Κύπριος κόουτς έχει πολλά να διορθώσει αφού οι κυανόλευκοι παρουσίασαν κενά στην άμυνα, καθώς και στον μεσοεπιθετικό τομέα. Επιπλέον, οι νέοι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να ανεβάσουν στροφές.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Απόλλωνα είναι ο Λάζαρ Μάρκοβιτς, ένας παίκτης με διεθνείς παραστάσεις, που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο 31χρονος Σέρβος δεξιός εξτρέμ αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή και δεν αποκλείεται ακόμη και στην αρχική ενδεκάδα του ντέρμπι στην Πάφο. Στον Απόλλωνα περιμένουν πολύ περισσότερα βέβαια και από τον Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι ο Μπράντον Τόμας θα βελτιώσει κι άλλο την απόδοσή του στους επόμενους αγώνες.