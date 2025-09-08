Τον θέλει η Ομόνοια Αραδίππου, δεν αφήνει αδιάφορη την Ανόρθωση

Με τον Μαρσελίνο Καρεάσο να υπογράφει οσονούπω συμβόλαιο με τον Απόλλωνα, είναι απαραίτητο να αδειάσει μια θέση στον κατάλογο Α.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ,, ο Μπαμπακάρ Ντιόν είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την εγγραφή του Κολομβιανού μέσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ομόνοια Αραδίππου έχει επιδείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντιόν, ενώ υπάρχουν φήμες πως και η Ανόρθωση παρακολουθεί στενά την υπόθεση.