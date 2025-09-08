Έφτασε για υπογραφές ο Καρεάσο

Ο Μαρσελίνο Καρεάσο πάτησε Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνα, με τους κυανόλευκους να είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν το τελευταίο σκέλος της μεταγραφής του στην ομάδα.

Ο 25χρονος Κολομβιανός μέσος, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ήρθε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι δεδομένη, με τον Απόλλωνα να ενισχύει σημαντικά τη μεσαία του γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα της επίθεσης.

Στην τελευταία του τριετία στη Βουλγαρία, ο Καρεάσο μέτρησε 97 συμμετοχές, 11 γκολ και 10 ασίστ. Ο Σωφρόνης Αυγουστή βλέπει στο πρόσωπό του μια αξιόπιστη επιλογή για τη νέα σεζόν.