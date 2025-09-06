Η απόφαση του Αυγουστή για τον παίκτη που φεύγει για να εγγραφεί Καρεάσο
ΟΙ εξελίξεις τρέχουν στον Απόλλωνα.
Ο Απόλλωνας προχωράει σε αλλαγές στο ρόστερ του, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος. Με τον Μαρσελίνο Καρεάσο να ντύνεται στα κυανόλευκα, πρέπει να αδειάσει μία θέση στον κατάλογο Α.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωφρόνης Αυγουστή αποφάσισε όπως ο ποδοσφαιριστής που θα αποχωρήσει είναι ο Μπαμπακάρ Ντιόν.
Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να ανοίξει ο δρόμος για την εγγραφή του Κολομβιανού μέσου.