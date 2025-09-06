ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεταγραφικό «χτύπημα» από τον Απόλλωνα

Έρχεται Λεμεσό για υπογραφές.

Σε σημαντική μεταγραφική κίνηση προχωρά ο Απόλλωνας, καθώς έκλεισε οριστικά τον Μαρσελίνο Καρεάσο, ενισχύοντας τη μεσαία του γραμμή. 

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ολοκληρώθηκε, με τον 25χρονο Κολομβιανό να ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για τη Λεμεσό. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στον άξονα, όμως μπορεί να δώσει βοήθειες και από τα άκρα της επίθεσης.

Η τελευταία του θητεία ήταν στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου μέτρησε 97 συμμετοχές την τελευταία τριετία, 11 γκολ και 10  ασίστ.

Ο Καρεάσο αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ του Απόλλωνα, με τον Σωφρόνη Αυγουστή να ποντάρει πολύ στις ικανότητές του.

