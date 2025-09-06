Έβαλε... πίεση στον εαυτό του

Το ξεκίνημα της σεζόν δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο για τον Απόλλωνα. Οι δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, ειδικά αυτή από την Ε.Ν. Ύψωνα στο Τσίρειο, προκάλεσαν σοβαρό προβληματισμό, σβήνοντας γρήγορα την αισιοδοξία του καλοκαιριού. Από την άλλη είναι ακόμη αρχή και όλοι στο Κολόσσι πρέπει να δουλέψουν για να αλλάξει άρδην αυτή η εικόνα!

Η ομάδα παρουσιάζει εμφανή προβλήματα σε όλες τις γραμμές, με την έλλειψη συνοχής και την πενιχρή επιθετική παραγωγή να είναι τα κύρια θέματα. Τα στατιστικά είναι ενδεικτικά αφού οι κυανόλευκοι έχουν ένα γκολ υπέρ και έξι κατά. Ο Σωφρόνης Αυγουστή καλείται να αξιοποιήσει τη διακοπή για να διορθώσει τις αδυναμίες. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα ενίσχυσης στη μεσοαμυντική γραμμή πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου (9/9).

Με την επιστροφή, ο Απόλλωνας θα δοκιμαστεί στην Πάφο απέναντι στην πρωταθλήτρια, με την πίεση να είναι ήδη αυξημένη και με ένα ακόμη κακό αποτέλεσμα η πίεση θα μεγαλώσει. Υπάρχουν ελπίδες για επάνοδο του Βούρου, ενώ ο Ντιόν δύσκολα προλαβαίνει. Το θετικό είναι πως οι Τόμας και Μάρκοβιτς ανεβάζουν ρυθμούς.