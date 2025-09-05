ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φινάλε με παίκτη στο κέντρο

Αν και δεν υπάρχει… χώρος στον κατάλογο Α αφού είναι συμπληρωμένες οι 17 θέσεις ξένων-κοινοτικών, στον Απόλλωνα δείχνουν προσανατολισμό όπως κάνουν ακόμη μία κίνηση στο ρόστερ.

Και μάλλον αυτή θα αφορά το κέντρο, με δύο ονόματα χθες να κάνουν την εμφάνισή τους. Συγκεκριμένα, η μία περίπτωση που εξετάζεται είναι αυτή του 27χρονου Κολομβιανού Μαρσελίνο Καρεάσο που την τριετία (2022-25) ήταν ξανά στην Ευρώπη για λογαριασμό της ΤΣΚΚΑ Σόφιας. H άλλη περίπτωση είναι ένας γνώριμος, ο Νόβιτσα Εράκοβιτς της Ομόνοιας, με τον οποίον ο Αυγουστή συνεργάστηκε στους πράσινους, παρά το ότι ήταν τραυματίας.

Περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν μέχρι την Τρίτη, χωρίς να αποκλείεται να αποκτηθεί παίκτης που θα εγγραφεί στον κατάλογο Β, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να φύγει κάποιος από το υφιστάμενο ρόστερ.

 

