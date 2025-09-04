Εξετάζει Εράκοβιτς ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας Λεμεσού φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Νόβιτσα Εράκοβιτς, με τον 27χρονο μέσο να βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ των γαλάζιων.

Τον ποδοσφαιριστή γνωρίζει καλά ο Σωφρόνης Αυγουστή, από τη μεταξύ τους συνεργασία στην Ομόνοια, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά την τελική απόφαση των δύο πλευρών.

Από το στρατόπεδο των πρασίνων πάντως, αυτό που τονίζουν είναι ότι δεν έχουν κάτι δεδομένο στα χέρια τους και όπως ισχύει με όλους τους παίκτες, εφόσον έρθει κάποια πρόταση που θα ικανοποιεί και τον παίκτη αλλά και την ομάδα, τότε θα το εξετάσουν.