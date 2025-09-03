Βάζει περισσότερη ποιότητα

Η εικόνα και τα αποτελέσματα του Απόλλωνα στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν είναι αρκετά για να προβληματίσουν και τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία. Ειδικά η ήττα από την τη νεοφώτιστη ΕΝΥ πλήγωσε άπαντες στο Κολόσσι. Γι' αυτό και ο Σωφρόνης Αυγουστή είναι σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκηση προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για να αλλάξει άρδην η εικόνα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται ο Απόλλωνας να προχωρήσει σε περισσότερες από μία μεταγραφές με ποδοσφαιριστές που θα λογίζονται ως βασικοί. Σε μία τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως να υπάρξουν και αποχωρήσεις από το ρόστερ. Οι άμεσες προτεραιότητες είναι η απόκτηση ενός μέσου με περισσότερο αμυντικά καθήκοντα, ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ.