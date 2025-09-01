Ας... ακούσει το καμπανάκι

Το αποτέλεσμα ήρθε κόντρα στις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των κυανολεύκων και φανέρωσε σοβαρά προβλήματα τόσο στην ανασταλτική λειτουργία όσο και στην αποτελεσματικότητα. Παρότι η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή είχε στιγμές δημιουργίας και κάποιες καλές ευκαιρίες, στην τελική προσπάθεια υστέρησε αισθητά με πιο χαρακτηριστική φάση το χαμένο πέναλτι του Βάισμπεκ.

Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει στον Κύπριο τεχνικό και το επιτελείο του πολύτιμο χρόνο για διορθώσεις, καθώς η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα αφήνει ερωτηματικά και προβληματισμό ενόψει της συνέχειας. Κάτι που έκανε ο ίδιος μετά το τέλος του παιχνιδιού ήταν να πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές του προς το πέταλο των οργανωμένων και να ζητήσουν όλοι τους μια συγγνώμη προς τον κόσμο. Μετά στις δηλώσεις του τόνισε πως η διακοπή έρχεται στο κατάλληλο σημείο και το οδυνηρό «χαστούκι» που δέχτηκε το συγκρότημά του θα γίνει μάθημα σε όλους.