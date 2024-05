BINTEO: Έριξε άλλα δυο γκολ ο Πίττας στην εξάρα της ΑΙΚ

Δυο γκολ πέτυχε ο Ιωάννης Πίττας στην ευρεία εντός έδρας νίκη της ΑΙΚ Στοκχόλμης κόντρα στην Νορκόπινγκ με 6-2, με την οποία επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Μάλμε στην προηγούμενη αγωνιστική.

Aυτή είναι η τέταρτη νίκη για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ, που με 14 βαθμούς βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μάλμε.

Ο Κύπριος επιθετικός έφθασε τα τέσσερα γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ συνολικά από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Στοκχόλμης έχει πλέον 16 τέρματα.

Το 3-0:

🎨 L’AIK inscrit un troisième but avant la mi-temps ! L’IFK Norrköping est désormais mené 3-0, Pittas alourdie un peu plus le score juste avant la pause. 🎥 @dplus_sportSE pic.twitter.com/MedEtbPVlp

To 5-2:

🏁 L’AIK en colle un 5ème et confirme très certainement sa victoire !



Le chypriote Ioannis Pittas y va de son doublé, et permet à l’AIK de désormais mener par 3 but d’écart. 5-2 au total.



🎥 @dplus_sportSE pic.twitter.com/RJpoDRsFcO