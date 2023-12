Απόλλων: Τα εισιτήρια για «Στέλιος Κυριακίδης»

Ενημέρωση από τον Απόλλωνα για τα εισιτήρια του αγώνα του Απόλλωνα με την Καρμιώτισσα.

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι αρχίζει το πρωί της Τετάρτης (20/12, 09:00) η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα με αντίπαλο την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή (22/12, 19:00) στο στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης” στην Πάφο.

Τα εισιτήρια προπωλούνται διαδικτυακά μέσω του https://tickets.apollon.com.cy/ και στο Apollon Official Store στην οδό Γλάδστωνος 69 και στο νέο Apollon Official Store στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Η προπώληση αφορά ΟΛΟΥΣ τους κάτοχους εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας VIP/VIP Youth και VIP Box Filoxenia έχουν εξασφαλισμένο εισιτήριο μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (21/12, 13:00).

Οι φίλοι της ομάδας μας θα καταλάβουν την ανατολική εξέδρα. Η προπώληση ολοκληρώνεται το απόγευμα της Παρασκευής (22/12, 15:00) ενώ εισιτήρια θα υπάρχουν και στα ταμεία του γηπέδου.

Το ωράριο του καταστήματος στην οδό Γλάδστωνος 69:

Τετάρτη: 9:00π.μ.–7:00μ.μ.

Πέμπτη: 9:00π.μ.-7:00μ.μ.

Παρασκευή: 9:00π.μ.–6:00μ.μ.

Σάββατο: 9:00π.μ.–5:30μ.μ.

Το ωράριο του καταστήματος στο στάδιο «Αλφαμέγα»:

Τετάρτη: 3:00–7:00μ.μ

Πέμπτη: 3:00–7:00μ.μ.

Παρασκευή: 3:00–7:00μ.μ.

Σάββατο: 9:00π.μ.–2:30μ.μ.

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με το ONLINE TICKETS καλέστε στους αριθμούς 25-746805, 25-351954 ή 95-114846.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα ως εξής:

Κανονικό: 15 ευρώ

Μαθητικό: 10 ευρώ

Παιδικό: 1

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Για την έκδοση εισιτήριου απαιτείται κάρτα φιλάθλου, καθώς από τις 25/8/2018 τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία και το σύστημα έκδοσης εισιτήριων δεν θα επιτρέπει την έκδοση εισιτήριου χωρίς την κάρτα φιλάθλου.

Η έκδοση της κάρτας φιλάθλου μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://theasis.cy.net/koa/el/home/.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάρτες φιλάθλου έχουν ανανεωθεί αυτόματα και ισχύουν κανονικά.

Άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν χρειάζονται κάρτα φιλάθλου, ωστόσο θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό ονομαστικό κατάλογο κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 25351954 ή στο 95-114846.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού