Αποκαλύπτουν πρόταση του Απόλλωνα σε Σολομόν-Οταμπόρ

Είναι γνωστή η πρόθεση στον Απόλλωνα για ενίσχυση με ακραίο επιθετικό προκειμένου να ολοκληρωθεί σε πρώτο βαθμό – τουλάχιστον – ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας.

Σύμφωνα με αναφορά στο εξωτερικό στο στόχαστρο των γαλάζιων είναι ο Βιβ Εφόσα Σολομόν-Οταμπόρ.

Πρόκειται για 27χρονο ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τη Μπέρμιγχαμ, παίζοντας σε διάφορες ομάδες της Αγγλίας (Όξφορντ Σίτι, Μπόλτον, Μπλάκπουλ, Πόρτσμουθ) ως δανεικός, προτού παίξει σε ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Γουίγκαν, Σαιντ Τζόνστοουν, με τελευταίο σταθμό την ουκρανική Ρουκχ Λβιβ.

Στη σεζόν 2023-24 η Ρουκχ Λβιβ σε τρεις αγώνες στο ρωσικό πρωτάθλημα μετράει ισάριθμες νίκες, με τον Σολομόν-Οταμπόρ να έχει δυο συμμετοχές με αλλαγή.

Ο γεννημένος στην Αγγλία, από Νιγηριανούς γονείς, είχε κληθεί το 2019 στην Εθνική Νιγηρίας, χωρίς όμως να καταγράψει κάποια συμμετοχή.

Σύμφωνα με το τιτίβισμα από τη Νιγηρία, ο ποδοσφαιριστής έλαβε πρόταση από τον Απόλλωνα για το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Breaking: Cypriot club Apollon Limassol have made an official bid to sign Birmingham City academy product and 2019 Super Eagles invitee Viv Solomon-Otabor.