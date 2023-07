Είναι επίσημο: Ο Απόλλωνας κοντράρεται με τη Νάπολι

Το μεγάλο φιλικό του Απόλλωνα με τους πρωταθλητές Ιταλίας... έκλεισε!

Οι κυανόλευκοι ενημέρωσαν επισήμως για τη διευθέτηση φιλικού με τη Νάπολι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου στο στάδιο «Teofilo Patini».

Η διευθέτηση του φιλικού αγώνα με την πρωταθλήτρια της Serie A είναι μεγάλη επιτυχία για τον Απόλλωνα ο οποίος θα... κοντραριστεί με την παρέα των Κβαρατσχέλια, Οσιμέν και των λοιπών αστεριών της Νάπολι.

🤝 It’s official 🙌 We will face the @SerieA Champions @sscnapoli in a pre-season friendly match on Friday, 11 August!

📍 Castel di Sangro | Stadio Teofilo Patini

🕓 19:30 (CYP) pic.twitter.com/6EoaNRMgRM