Η Ανόρθωση απαντά στον Ουάρντα, με μήνυμα του Αιγύπτιου στον Πουλλαΐδη

Μετά από την ανάρτηση του Αμρ Ουάρντα (διαβάστε ΕΔΩ), στην οποία ο Αιγύπτιος ρίχνει την ευθύνη στους Πουλλαΐδη και Μουνιόθ για την αποχώρησή του από την Ανόρθωση, η «Κυρία» σε ανάρτησή της απαντάει στον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα.

«Καλώς ή κακώς τα γραπτά μένουν...» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Αμμοχώστου που παραθέτει μήνυμα που έστειλε ο Ουάρντα στον Πουλλαΐδη, προφανώς μετά την προσφορά από τον Απόλλωνα.

«Καλό απόγευμα, ξέρετε ότι η σχέση μας θα είναι πάντα σαν πατέρας με γιο. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Ξέρεις ότι πάντα σε σέβομαι και αγαπώ εσένα και τον γιο σου! Ελπίζω να αποδεχτείτε την προσφορά! Θα είσαι ο πατέρας μου!».

Καλώς ή κακώς τα γραπτά μένουν...

"Good afternoon , you know our relationship will be always like a father and son ! This is our promise from

Before , you know that I always respect you and love you and your son ! I hope you accept the offer ! You will be always my father !"