Ο Απόλλωνας αποχαιρετά το 2022 με 10 ξεχωριστά κλικς

Λίγο πριν υποδεχθούμε το 2023, ο Απόλλωνας αποχαιρετά το 2022 με τις δέκα σημαντικότερες στιγμές της χρονιά μέσα από κλικς.

Μια χρονιά που τον είδε να επιστρέφει στην κορυφή του κυπριακού ποδοφαίρου μετά από 16 χρόνια.

Αναλυτικά:

Αποχαιρετάμε το 2022 με 10 φωτογραφικά «κλικ», τα οποία αποτυπώνουν τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς που φεύγει. Ήταν μια ονειρική χρονιά που άφησε το στίγμα της και είμαστε βέβαιοι πως θα ακολουθήσουν πολλές παρόμοιες και καλύτερες στα επόμενα χρόνια στο νέο μας γήπεδο.

1. Πρώτη και καλύτερη, η εικόνα του εντυπωσιακού κόσμου του Απόλλωνα Λεμεσού. Με τα 11 συνεχόμενα sold out στο τέλος της περσινής περιόδου, έσπρωξε την ομάδα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αναδεικνύεται ως MVP της χρονιάς.

2. We did it! Οι αρχηγοί Χαράλαμπος Κυριάκου και Βαλεντίν Ρομπέρζ αγκαλιάζονται μετά το τελικό σφύριγμα κόντρα στον Άρη όπου τους βρίσκει πρωταθλητές.

3. Κόσμος και ποδοσφαιριστές γίνονται ένα μπροστά στη Δυτική ως πρωταθλητές.

4. Όταν οι ποδοσφαιριστές έστησαν το δικό τους πάρτι στα αποδυτήρια.

5. Η νύχτα που η Λεμεσός δεν κοιμήθηκε.

6. Η στιγμή της απονομής και το τρόπαιο υψώνεται στον ουρανό της Λεμεσού.

7. Το βαρύτιμο τρόπαιο καταφτάνει στην οδό Ανεξαρτησίας και… “γύρω μου φωτιές”!

8. Η κατάκτηση του 4ου Super Cup και Group Photo με την Θύρα 1

9. Η πρώτη γνωριμία με το νέο μας «σπίτι» σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση

10. Το πρώτο walk-out στο νέο μας σπίτι, το Alphamega Stadium.