Ήρθε η ώρα να βγάλει αντίδραση

Περισσότερο από τρεις βαθμοί είναι το παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ!

Ο ΑΠΟΕΛ φτάνει στο σημερινό παιχνίδι με απόλυτη ανάγκη για επιστροφή στις νίκες, αφού έχει να γευτεί τρίποντο περισσότερο από έναν μήνα από την επικράτηση επί του Εθνικού την 1η Νοεμβρίου. Το αρνητικό αυτό σερί έχει επηρεάσει την ψυχολογία και η ομάδα ψάχνει επειγόντως μια νέα αρχή.

Στις 17:00 στο ΓΣΠ, οι γαλαζοκίτρινοι υποδέχονται τον Άρη σε μια αναμέτρηση όπου η νίκη είναι το μοναδικό ζήτουμενο. Οι τρεις βαθμοί θα προσφέρουν βαθμολογική ανάσα, αλλά και αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση, με 22 βαθμούς, και καλείται να μην επιτρέψει στον Άρη που είναι ήδη τέσσερις πόντους μπροστά, να μεγαλώσει τη μεταξύ τους απόσταση. Μια νίκη θα κρατήσει τον ΑΠΟΕΛ μέσα στη μάχη και θα τονώσει τις προοπτικές του για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Αγωνιστικά, ο Ουρουγουανός τεχνικός έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους πλην του Πιέρου Σωτηρίου, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στις επάλξεις με το νέο έτος.

 

