Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

Προερχόμενος από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα, ο ΑΠΟΕΛ πάει σήμερα (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να κυνηγήσει απέναντι στην Ανόρθωση την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ώστε να μην χάσει κι άλλο πολύτιμο έδαφος.

Οι γαλαζοκίτρινοι στα προηγούμενα δύο παιχνίδια είχαν γλυτώσει τον έναν βαθμό στο ντέρμπι με την Ομόνοια (2-2), ενώ με την ΑΕΛ υπέστησαν ήττα 2-1 με γκολ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Γι' αυτό χρειάζεται να αποδείξει ότι έχει τις δυνατότητες να κρατηθεί κοντά στους πρωτοπόρους.

Συν τοις άλλοις, το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία πάει στο στάδιο της Λάρνακας, όπου πανηγύρισε τρίποντο για τελευταία φορά το 2022, σε αγώνα με την Ανόρθωση. Φυσικά, ούτε ήττα γνώρισε ο ΑΠΟΕΛ στις τελευταίες επισκέψεις του, αφού τα τρία τελευταία συναπαντήματα των δύο ομάδων στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» έληξαν στην ισοπαλία. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2023 έμειναν στο 1-1, τον Φεβρουάριο του 2024 στο 0-0 και τον Φεβρουάριο του 2025 στο 2-2.

Στα αγωνιστικά, εκτός επιλογών είναι ο Πιέρος Σωτηρίου.