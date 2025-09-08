Πάει να συναντήσει τον Τσεμπάκ ο Μπα

Προς ολοκλήρωση οδεύει το θέμα Αλγκασίμ Μπα στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των γσλαζοκιτρίνων είναι σε προχωρημένες επαφές με τους ιθύνοντες της Freedom24 Krasava ΕΝΥ για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Λεμεσού.

Ο 22χροονος επιθετικός από τη Γουινέα βρίσκεται κοντά στο να φορέσει τη φανέλα των νεοφώτιστων, αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Νεότερα ίσως προκύψουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Μπα θα συναντήσει στην Freedom Krasava E.Ν.Υ, τον Τσεμπάκ, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στον ΑΠΟΕΛ.