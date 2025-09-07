ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποθέωσαν τον Ντράζιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποθέωσαν τον Ντράζιτς!

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ δεν θέλουν με τίποτε να φύγει ο Στέφαν Ντραζιτς από την ομάδα τους και το έδειξαν με τις αποθεωτικές εκδηλώσεις στο FUN DAY της ομάδας τους, που έγινε το Σάββατο στον Αρχάγγελο.

Ο Ντραζιτς ανέλαβε ρόλο οργανωτή της κερκίδας στο γήπεδο της Αγλαντζιας και το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ο Σέρβος είναι ο αγαπημένος της κερκίδας κι όμως κάποιοι πήραν την απόφαση για να φύγει. Άστε δηλαδή που δεν είναι μόνο οι οπαδοί που παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι με αυτή την απόφαση...

ΔΗΜ

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη