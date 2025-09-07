Αποθέωσαν τον Ντράζιτς!
Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ δεν θέλουν με τίποτε να φύγει ο Στέφαν Ντραζιτς από την ομάδα τους και το έδειξαν με τις αποθεωτικές εκδηλώσεις στο FUN DAY της ομάδας τους, που έγινε το Σάββατο στον Αρχάγγελο.
Ο Ντραζιτς ανέλαβε ρόλο οργανωτή της κερκίδας στο γήπεδο της Αγλαντζιας και το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ο Σέρβος είναι ο αγαπημένος της κερκίδας κι όμως κάποιοι πήραν την απόφαση για να φύγει. Άστε δηλαδή που δεν είναι μόνο οι οπαδοί που παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι με αυτή την απόφαση...
