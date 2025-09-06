Οριστική συμφωνία με Διαμαντάκο και ετοιμάζει βαλίτσες για Κύπρο

Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Διαμαντάκος, καθώς οι συζητήσεις με τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ο 32χρονος Ελλαδίτης επιθετικός έρχεται στην Κύπρο τη Δευτέρα για να ολοκληρωθούν τα τυπικά της μεταγραφής και να ενταχθεί στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ.

Ο Διαμαντάκος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την East Bengal FC την 1η Σεπτεμβρίου, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Διαμαντάκος βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, με 254 λεπτά συμμετοχής στη φετινή σεζόν και 90λεπτη εμφάνιση στο τελευταίο του παιχνίδι.

Μετά από μια καριέρα που περιλάμβανε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Εργοτέλης, η Karlsruher SC, η VfL Bochum, η St. Pauli και η Hajduk Split, ο Διαμαντάκος θα φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ.